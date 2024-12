Il riscatto di Conceiçao



Poi toccherà a Kalulu

La Juventus si prepara a compiere mosse decisive sul mercato, con focus particolare su due prestiti che stanno dimostrando grande valore per la squadra:Entrambi arrivati in prestito - il francese con diritto di riscatto -, i due giocatori hanno mostrato qualità importanti che non sono passate inosservate alla dirigenza bianconera. In particolare, per, l'attaccante portoghese, è ormai certa l'intenzione di acquistarlo a fine stagione, con lapronta a mettere sul piatto i 30 milioni necessari per il suo trasferimento definitivo.Il portoghese è stato uno degli acquisti che ha dato una nuova dimensione all'attacco bianconero. La sua velocità, tecnica e capacità di inserirsi nelle manovre offensive hanno fatto di lui uno degli elementi più importanti nel gioco della squadra. La Juventus ha già preso la decisione di esercitare il riscatto del giocatore, avviando i contatti con ilper formalizzare il passaggio definitivo.Con 30 milioni di euro pronti per essere investiti, il club bianconero non sembra voler aspettare troppo per garantirsi il futuro del giocatore, consapevole che la sua presenza nella rosa è ormai fondamentale.Anche la situazione diha visto un andamento positivo finora, nonostante la formula del prestito con diritto di riscatto. Sebbene in questo caso non ci siaun obbligo automatico di acquisto, laè molto soddisfatta delle prestazioni del difensore, che ha avuto un impatto importante nel consolidamento della difesa.La dirigenza bianconera ha già in mente di esercitare l'opzione di acquisto, forte del fatto chesi è adattato rapidamente al sistema di gioco di Motta, diventando una presenza solida in difesa. La trattativa è in fase di rifinitura, ma la Juventus è orientata a chiudere anche questo affare, convinta del valore del giocatore. Dopo i 3.5 milioni di prestito, i 14 di riscatto sono pronti.