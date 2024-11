Juventus, le 5 notizie di oggi venerdì 16 novembre 2024

Si chiude un'altra giornata in casa Juventus, ad una settimana esatta dal ritorno in campo dei bianconeri che sabato 23 novembre sfideranno il Milan a San Siro.Nico Gonzalez con ogni probabilità salterà anche Milan-Juventus. Il recupero dell'attaccante argentino prosegue con tutte le dovute precauzioni del caso e la sua presenza in occasione del big match di San Siro è a questo punto da escludere.Sul fronte calciomercato, la Juventus continua a valutare la posizione di Milan Skriniar come potenziale rinforzo per la difesa dopo gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Nel frattempo, Dusan Vlahovic dopo aver giocato con la maglia della Serbia ha parlato della sua posizione in campo con la maglia della Nazionale.





