La partita di Koopmeiners

E' arrivato, finalmente, il primo goal della stagione di. Il centrocampista della Juventus è andato in goal nel corso del match diche l'ha fatto suo piegando con un netto 4-0 l'in quel di Amsterdam. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due goal grazie ai due calci di rigore trasformati da Weghorst e Gakpo, nella ripresa è andato a segno anche Denzel Dumfries, il quale ha poi servito l'assist del definitivo poker a Koopmeiners.Teun Koopmeiners è partito inizialmente dalla panchina e la sua partita è iniziata al 68' quando il ct Ronald Koeman l'ha inserito al posto di De Jong. E con poco più di venti minuti a disposizione, Koop è riuscito comunque a lasciare il segno. Il centrocampista della Juventus ha segnato, di testa, il goal del definitivo 4-0 convertendo in rete l'assist di Dumfries. Poi, a stretto giro di posta, ha sfiorato anche la doppietta personale colpendo una traversa. Per l'ex Atalanta si tratta del primo goal assoluto in questa stagione. Un bel segnale che fa ben sperare per il prosieguo dell'annata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui