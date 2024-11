Federico Chiesa può tornare a gennaio in Serie A?

Chiesa-Inter, lo scenario

Sono passati solo poco più di due mesi dall'arrivo dima già si rincorrono le voci su un possibile addio immediato dell'attaccante italiano, che problemi fisici e concorrenza sta trovando pochissimo spazio nel nuovo club. Più volte il tecnico,ha spiegato che per l'ex Juventus si tratta di rimettersi in condizione e raggiungere gli altri compagni. Situazione non semplice per Chiesa.In questo clima di incertezza e senza avere garanzie su un maggior minutaggio nel corso della stagione, si apre lo scenario che il classe 1997 possa lasciare già a gennaio il Liverpool attraverso un prestito.; cifra così bassa perché era in scadenza di contratto, firmando con il Liverpool per quattro stagioni (fino al 2028).Ma dove potrebbe andare Chiesa in prestito? Ovviamente l'Italia sarebbe una delle destinazioni primarie visto la considerazione che il giocatore ha in patria. In estate, laè stato il club che ha provato con più forza ad ingaggiarlo mentre in passato anche ilci aveva fatto dei pensieri. L'Inter invece ragionava su Chiesa più in ottica parametro zero, nel caso fosse rimasto alla Juve senza rinnovare.A proposito dell'i nerazzurri stanno facendo riflessioni per quanto riguarda l'attacco con l'idea di apportare dei cambiamenti già a gennaio ed ecco perché secondo quanto riferisce Goal,aricandosi l'ingaggio soprattutto in caso di partenza di uno tra Arnautovic e Correa nella stessa finestra temporale.