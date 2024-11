Dusan Vlahovic dalla Serbia, le parole

Il centravanti serbo della Juventus Dusanha parlato a RSI dopo il pareggio contro la Svizzera. Queste le sue parole:"Sì, è stata una bellissima partita, una partita tra belle squadre che hanno giocato bene. Abbiamo avuto noi e anche loro molte occasioni, la partita poteva andare da una parte o dall’altra. Siamo contenti che abbiamo dimostrato la reazione dopo il gol subito e che abbiamo continuato a giocare al nostro calcio fino alla fine. Sicuramente non siamo soddisfatti al 100% perché volevamo la vittoria, però anche questo risultato…dai, diciamo che ci va bene. Dobbiamo continuare così perché tra tre (due, ndr) giorni ci aspetta una partita contro un’avversaria tosta e speriamo di ottenere un risultato positivo per noi. Il mister non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura… Sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione. Penso che oggi ho avuto un po’ di sfortuna, ma come ho detto abbiamo ottenuto un risultato positivo e andiamo avanti".





