Skriniar Juve, i dettagli e le difficoltà dell'affare

Il jolly di Giuntoli

Il mercato della Juventus passa inevitabilmente dalla difesa, e in particolare da un centrale. L'infortunio di Cabal ha peggiorato ancora una situazione già delicata, costringendo la Juve ad aumentare le sue ricerche per il mercato di gennaio . Il nome dinon è di certo nuovo a, anche se l'affare risulta abbastanza complicato per diverse ragioni. Il d.t. bianconero, però, potrebbe sfruttareCome riporta La Gazzetta dello Sport, il primo ostacolo è senza dubbio l'ingaggio: al PSG lo slovacco guadagna, una cifra lontana dai piani di risanamento della Juve. Il club francese non sarebbe inoltre disposto a farsi ancora carico, almeno in parte, del suo stipendio: ecco perché i parigini non sono favorevoli a un prestito, visti anche i tre anni e mezzo di contratto rimanenti. La buona notizia, però, è che Skriniar avrebbe, dimostrando il suo interesse verso la Juve.Un vero e proprio jolly per Cristiano Giuntoli può essere il buon rapporto con il direttore sportivo del PSG,. Il direttore tecnico bianconero ha anche promosso a capo dell'area scout, reduce proprio da due anni con Campos.





