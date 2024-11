Mercato Juve, la strategia con Mbangula

I nomi per il mercato di gennaio

Durante la pausa nazionali la Juventus ha ricevuto un'altra brutta notizia, l'ennesima. Juan Cabal ha terminato la sua stagione in bianconero a causa dell'infortunio rimediato in Nazionale, infatti il terzino ha rimediato la rottura del legamento crociato. Da qui si intensifica dunque il lavoro diper portare a Torino un difensore, già obiettivo di gennaio prima dell'infortunio di Cabal. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la società bianconera avrebbe trovato la chiaveIl nome sacrificabile sarebbe quello di. Tuttosport riporta che la Juventus sarebbe al lavoro per cederlo a una cifra non inferiore a 10 milioni, anche se il classe 2004 vorrebbe continuare il suoOrmai non è più un segreto:circolano da tempo intorno all'ambiente bianconero, con il primo che conosce bene Thiago Motta, mentre il secondo è cresciuto nella Juventus. Per loro si lavorerebbe a un prestito, mentre il discorso è diverso per il difensore dell'Empoli. Sarebbero quindi più complicate le piste Lucumì, Ortiz e Lindelof.





