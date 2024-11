Nico Gonzalez Juve, quando torna

Nell'ultimo derby vinto contro il Torino,è stato escluso dalla lista dei convocati della Juventus per motivi precauzionali, evitando rischi di una ricaduta dopo il recente infortunio muscolare che lo tiene fuori dal 2 ottobre, quando si fece male nei primi minuti della sfida di Champions League contro il Lipsia.L’obiettivo della società era quello di permettergli un recupero completo, senza forzare il rientro prematuramente. Con due settimane di pausa durante gli impegni delle nazionali, Gonzalez dovrebbe essere pronto per la prossima partita della Juventus, ma potrebbe essere necessario ancora un po' di tempo e pazienza prima di rivederlo in campo con la maglia bianconera.Il rientro di Nico Gonzalez potrebbe richiedere più tempo di quanto si previsto. L’ala argentina, dunque, potrebbe non essere a disposizione di Thiago Motta per la partita contro il Milan del 23 novembre. La Juventus tornerà in campo poi il 27 novembre contro l’Aston Villa: in ogni caso, le condizioni di Nico Gonzalez restano da monitorare quotidianamente prima di fissare con certezza una data per il rientro.