Mentre si avvicina sempre di più l'esordio in campionato contro il Como, in casasi continua a lavorare alacremente sul mercato, per consegnare il prima possibile a Thiago Motta tutti i rinforzi necessari per affrontare al meglio la nuova stagione. Tanta, dunque, la carne al fuoco, con Cristiano Giuntoli sempre attivo comunque anche sul fronte delle uscite in questo ultimo importante scorcio di calciomercato estivo che non smette di lasciare in dote numerose notizie e indiscrezioni ai tifosi bianconeri.La giornata di oggi, venerdì 16 agosto, rimarrà comunque nella storia recente per un'attesa ufficialità, quella del rinnovo di contratto fino al 2029 di Kenan Yildiz con tanto di assegnazione della prestigiosa maglia numero 10. Il giovane attaccante turco si è giustamente preso la scena, ma dentro e intorno al mondo Juve è successo anche molto altro…





