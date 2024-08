Juventus, le ultime su Nico Gonzalez

Nella mattinata di oggi Albert Gudmundsson ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Operazione che dovrebbe sbloccare quindi l'arrivo alla Juventus didalla Fiorentina, complice proprio l'arrivo del sostituto. Cosa manca però ancora per vedere l'esterno argentino a Torino?Nico, come riferisce SkySport, era corteggiato anche dall'Atalanta ma alla fine come da accordi raggiunti con la Fiorentina avrebbe lasciato il club toscano in caso di chiamata di una squadra che gioca la Champions League, la Juventus appunto. Resta però da capire ancora la volontà di Rocco Commisso. C'è in programma una riunione dei dirigenti viola in cui potrebbe proprio arrivare il via libera.





