Ora è ufficiale:. L'ufficialità è arrivata direttamente dal club bianconero, insieme all'annuncio del rinnovo di contratto del giocatore fino al 2029.Ecco il comunicato: "Kenan Yildiz si conferma al centro del progetto bianconero e rinnova il suo contratto con la Juventus:. Da oggi, inoltre, Kenan indosserà la. Nato e cresciuto in Germania da padre turco e madre tedesca - scegliendo poi la nazionalità del papà, con cui ha già collezionato 12 presenze e un goal in Nazionale maggiore, oltre all’esperienza agli Europei dello scorso giugno - Yildiz ha giocato a lungo nelle giovanili del Bayern Monaco, che ha messo gli occhi su di lui quando aveva 7 anni e squadra con la quale è rimasto per un decennio. Un giovane talento di grande prospettiva su cui la Juventus ha deciso di puntare dal 2022, quando è sbarcato in bianconero partendo dalla squadra Primavera raccogliendo nel complesso 15 goal in 37 presenze con l’Under 19 e ben presto aggregato anche con la Juventus Next Gen, con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 17 dicembre 2022, trovando poi nei mesi successivi in un paio d’occasioni la via del goal. Nell’annata appena trascorsa invece la definitiva consacrazione, con il passaggio in prima squadra che lo ha portato all’esordio in Serie A contro l’Udinese lo scorso 20 agosto, alla prima da titolare in carriera alla Juventus condita con il super goal messo a segno a Frosinone in trasferta (colpito poi anche in casa nel match di Coppa Italia) e a. Soltanto l’inizio di una storia che proseguirà in bianconero e con il 10 sulle spalle. Una bellissima notizia: congratulazioni, Kenan!".





