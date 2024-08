McKennie rinnova con la Juve? Le ultime

riprenderà ad allenarsi con lagià a partire da sabato, a due giorni dall'esordio in campionato contro il Como. Questa la notizia con la quale si è chiusa la giornata di venerdì 16 agosto, che si era aperta proprio con l'indiscrezione di un possibile reintegro in rosa del centrocampista statunitense, finito sulla lista degli esuberi dopo aver rifiutato la destinazione Aston Villa nell'ambito dell'operazione per portare in bianconero Douglas Luiz.Il classe 1998 potrebbe dunque tornare ad essere un elemento funzionale per la squadra di Thiago Motta, tanto che il club sta addirittura considerando l'ipotesi di undel contratto in scadenza al 30 giugno 2025 (altro fattore per cui si stava valutando la sua partenza in questa sessione di mercato). I dialoghi sono aperti, ma in attesa di capire come evolveranno c'è già una certezza per McKennie: quella, appunto, del rientro in rosa.





