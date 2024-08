McKennie reintegrato?

In panchina contro il Como?

Potrebbero esserci sviluppi clamorosi riguardo al futuro di. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, starebbe prendendo corpo l'ipotesi di un reintegro del centrocampista texano all'interno del progetto tattico diLa, infatti, starebbe riconsiderando la posizione del classe 1998 che, dopo aver rifiutato l'Aston Villa nell'ambito dell'operazione Douglas Luiz, era finito ulteriormente ai margini del progetto juventino. Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, infatti, avevano inserito il giocatore nella lunga lista degli esuberi per i quali il club avrebbe voluto trovare una soluzione entro il 31 agosto. Lo scenario, però, può cambiare.Da esubero ad elemento funzionale per la squadra. Potrebbe essere proprio questo il colpo di scena riguardante il centrocampista americano della Juve. McKennie, di recente finito nel mirino della Fiorentina, ora potrebbe rappresentare una soluzione in più per il tecnico italo-brasiliano in vista della nuova stagione.Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 1998 potrebbe essere già convocato per la sfida che aprirà la stagione 2024/25 della Juventus: lunedì 19 agosto, all'Allianz Stadium, arriva il Como. Per l'occasione, l'ex Schalke 04 potrebbe sedersi inizialmente in panchina e rivelarsi una soluzione a gara in corso.



