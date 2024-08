Juventus, le ultime su Pierre Kalulu

Lasta lavorando ancora per arrivare a Pierre. Il centrale difensivo francese classe 2000 del Milan ha avuto un contatto telefonico nella giornata di ieri, secondo SkySport, con Thiago Motta per convincersi sulla scelta della Juventus. Bianconeri che nel frattempo hanno raggiunto un accordo con il Milan per il trasferimento, in prestito, del giocatore, ma al momento quello che manca è la risposta del giocatore, come riferisce oggi Calciomercato.com.Sono 48 ore quelle concesse dalla Juventus al difensore francese per dare una risposta definitiva. Cosi facendo qualora Kalulu dicesse no la Juventus avrebbe tempo di muoversi ulteriormente su nuovi profili. Quindi sono due giorni in cui si decide tutto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui