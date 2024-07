Juventus, mercato LIVE 27 luglio

Oggi è il 27 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Riccardoin volo in direzione Londra: farà le visite mediche e si unirà- Secondo Sky Sport, l'agente diè arrivato in Italia: si stringe per il difensore centrale. Le ultime - Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus si sarebbe informata sulla situazione di Davide Frattesi. Le ultime - Deanè già in viaggio in direzione: oggi le visite mediche. Le immagini Non tramonta l'idea Raspadori: scambio con Chiesa?Todibo, si può chiudere.Prima offerta per Koopmeiners. La situazione.