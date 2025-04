Gazzetta - "Difficile immaginare un ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus"

Se si pensa alla Juventus, è pressoché impossibile non pensare alla figura di. L'ex presidente bianconero è stato fondamentale nella rinascita della squadra soprattutto dopo la retrocessione in Serie B, e ha guidato il club per diverse stagioni impreziosite da numerosi trofei.Nonostante Agnelli abbia lasciato la Juve nel 2022, in seguito alle inchieste sulle plusvalenze, non ha comunque interrotto definitivamente il suo legame con il mondo bianconero. Negli ultimi mesi il suo nome è tornato a rimbalzare intorno all'ambiente Juventus, con voci su una possibile acquisizione con il sostegno di un fondo straniero.

Agnelli-Juventus, il ritorno è difficile

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Agnelli rimane tutt'ora co-proprietario della Juventus, anche dopo aver lasciato la carica di presidente da oltre due anni. Exor, azionista di maggioranza del club, è infatti controllato dalla Giovanni Agnelli Bv, accomandita della famiglia dalla quale partono le diverse figure intorno all'ambiente bianconero.Tra gli eredi di Gianni Agnelli ci sono infatti John Elkann e i suoi fratelli, mentre il ramo di quelli di Umberto - guidato proprio da- detiene il 9% della società a monte: l'ex presidente della Juventus ha un ruolo nel board della. Proprio per questo lo scenario di un ritorno di Andrea Agnelli da numero uno bianconero risulta difficile, e dovrebbe passare senza dubbio da un'intesa con Elkann. Nel frattempo, però, Agnelli rimane sempre un'azionista del club.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui