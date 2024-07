La Juventus rompe gli indugi e, dopo il tonfo in amichevole contro il Norimberga, va dichiaratamente all'assalto di Teun Koopmeiners. I bianconeri, come riferito da La Gazzetta dello Sport, si presenteranno di fronte allo stato maggiore del club bergamasco per formulare la prima offerta ufficiale. Madama metterà sul piatto una proposta iniziale da 45 milioni di euro cash che, verosimilmente verrà respinta dalla Dea - la quale continua a chidere 60 milioni - ma che farà indubbiamente da apripista ad una trattativa destinata ad intensificarsi nei prossimi giorni. Dopotutto la volontà dell'olandese può giocare un ruolo semplicemente determinante: il classe 1998 ha già un accordo totale con la Juve per i prossimi cinque anni a 4.5 milioni d'ingaggio a stagione. Va dunque trovata la quadra tra le due società, con Giuntoli che - forte del tesoretto accumulato dalle cessioni di Huijsen e Soulé - si prepara a costruire la sua offensiva per regalare a Thiago Motta l'obiettivo numero uno del mercato.





