Oltre a, l'altro grande obiettivo dellaè regalare aun difensore. Non uno qualunque, bensì. Anche in questo caso, per il centrale del Nizza, la prossima settimana potrebbe risultare quella decisiva. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il club nizzardo è ormai pronto ad aprire alla formula impostata dalla Juve, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una trattativa ovviamente facilitata dalla volontà del calciatore che, dopo aver respinto l'assalto del West Ham, ha dato la sua parola a Cristiano Giuntoli. L'operazione complessiva dovrebbe dunque ammontare a 35 milioni di euro, esborso che la Juve ritiene congruo per regalare un nuovo difensore centrale al suo allenatore.





