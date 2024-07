Frattesi Juve, la situazione

Quando scade il contratto di Frattesi con l’Inter

La stagione di Davide Frattesi

I numeri

Presenze: 42

Minuti: 1.555’

Assist: 7

Goal: 8

Per molto tempo Davide Frattesi è stato lì, nei taccuini degli osservatori, nelle strategie degli uomini di mercato della Juventus . È rimasto lì prima che l’ipotesi svanisse con il passaggio del centrocampista all’Inter, nell’estate scorsa. Il club bianconero c’era, sul calciatore, lo seguiva e ne parlava con il Sassuolo. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite e quella volta hanno portato in direzione Milano, sponda nerazzurra. Oggi, il nome di Frattesi torna ad aleggiare intorno al mondo Juve, ma qual è la situazione?La Gazzetta dello Sport, questa mattina, racconta di una richiesta di informazioni della Juventus per Davide Frattesi. No secco sarebbe stata la risposta dell’Inter, intenzionata a trattenere il centrocampista. In ogni caso, le strategie di mercato dei bianconeri per la mediana guardano oggi altrove, con Teun Koopmeiners primo grande obiettivo. Difficile, molto difficile, che la pista Frattesi possa tornare a scaldarsi, al di là della posizione netta dell’Inter.Il contratto di Davide Frattesi con l’Inter scadrà il 30 giugno 2028. Chi vuole provare a far vacillare i nerazzurri, dunque, dovrà presentare un’offerta importante.