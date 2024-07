Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, laavrebbe fatto una richiesta di informazioni sulla situazione di Davide. Tuttavia,ha risposto con un no secco, indicando chiaramente che non ha intenzione di vendere il centrocampista. Frattesi, considerato un elemento chiave nel progetto dell'Inter, è ritenuto incedibile dalla dirigenza nerazzurra. Questo rifiuto sottolinea l'importanza del giocatore per l'Inter e la loro determinazione a mantenerlo in squadra. La Juventus, nonostante l'interesse mostrato, dovrà quindi cercare altrove per rinforzare il proprio centrocampo. La situazione evidenzia le sfide del mercato estivo per i grandi club italiani.