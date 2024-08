Juventus, il mercato live 4 agosto

Oggi è il 4 agosto; siamo durante l'ultimo mese di mercato e la Juventus ha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.9:00- Si continua a trattare per Galeno, ipotesi inserimento Tiago Djalò nell'affare.8:30- Inizia la settimana calda per Teun Koopmeiners alla Juventus. Le prossime mosse8:00- Si avvicina Nico Gonzalez, potrebbe essere inserito McKennie nella trattativa. Ne abbiamo parlato7:30 - Hans Nicolussi Caviglia lontano dalla Juventus, due club tra cui scegliere.i dettagli