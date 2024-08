Teun Koopmeners alla Juventus, le richieste dell'Atalanta

Dentro o fuori. Questo è quello che ci dirà la prossima settimana (a partire da domani) sul futuro di Teuncome promesso sposo della. La volontà però è chiara ed è che sia dentro. Dentro perché lo vuole il direttore Cristiano Giuntoli, dentro perchè lo vuole il tecnico Thiago Motta, dentro perchè lo vuole Teun Koopmeiners che ormai da mesi ha un accordo di massima con la Juventus per il suo trasferimento a Torino. Il Corriere dello Sport oggi però fa il punto sulla trattativa.La consapevolezza ormai è che a 45 milioni non ci si possa fermare, questa era stata la prima offerta della Juventus. Ora la Vecchia Signora metterà sul piatto 50 milioni di parte fissa più bonus. Oltre la prossima settimana però difficilmente si andrà perchè l'Atalanta non avrebbe tempo di sostituire l'olandese. La pista è calda, caldissima, le trattative proseguono a capofitto con la fumata bianca che si spera essere vicina.





