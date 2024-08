Juventus, quali club chiedono Nicolussi Caviglia?

Ci sono decisamente tanti giocatori dellain vendita, come confermato ieri da Thiago Motta. Tra questi rientra anche il centrocampista Hansche ha provato a giocarsi le sue carte con il nuovo tecnico fino all'ultimo ma poi, complice la folta concorrenza, la decisione è stata quella della cessione per il centrocampista classe 2000. Molto probabilmente a titolo definitivo, visto che la Juve conta di incassare 7 milioni da un giocatore cresciuto in casa e quindi si tratterebbe di pura plusvalenza, come riferisce oggi Tuttosport.Hans ha già declinato 3-4 big di Serie B come Palermo e Cremonese. Ha messo in pausa, magari solo momentaneamente, la trattativa con il Venezia con cui Cristiano Giuntoli aveva già raggiunto un'intesa di massima. Ora alla finestra ci sono Cagliari e Parma, ma non ci sarebbe da stupirsi se i lagunari rilanciassero e si assicurassero Nicolussi Caviglia.





