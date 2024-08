Secondo quanto riferito da Repubblica, l'Inter potrebbe progettare un clamoroso assalto a Federico Chiesa già in questa sessione di mercato. Quella che oggi assomiglia tanto ad una suggestione di mercato, potrebbe prendere clamorosamente forma nelle ultime settimane di mercato soprattutto se la Juve dovesse abbassare le pretese per vendere il giocatore, ovvero scendere sotto i 20-25 milioni.L'Inter, dal canto suo, si dichiara completa nel reparto offensivo ma se dopo la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia, in nerazzurri riuscissero a perfezionare anche la cessione di uno tra Martin Satriano e Joaquin Correa, ecco che allora i campioni d'Italia potrebbero sognare di sferrare l'assalto.





