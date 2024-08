Juventus, Galeno per Djalò: la strategia è chiara

Laè alla ricerca di esterni. La partenza di Matias Soulè e quella sempre più imminente di Federico Chiesa, fanno in modo che la dirigenza bianconera si muova sul mercato alla ricerca di sostituti. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Oltre al nome più caldo che sembra oggi essere quello di Nico Gonzalez della Fiorentina tiene banco anche il nome di, ventiseienne del Porto.Il Porto valuta Galeno per una cifra attorno ai 30 milioni, elevata per le casse bianconere che starebbero valutando come ridurre l'esborso economico. L'ultima idea è quella di inserire nella trattativa Tiago Djalò che rientra nella lista degli esuberi di Thiago Motta. Da capire se a titolo temporaneo o definitivo ma lo scopo è quello di abbassare quei 30 milioni richiesti dai portoghesi. Le idee sembrano sempre più chiare.





