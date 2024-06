Mercato Juventus LIVE: 30 giugno

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Non solo Alex Sandro, oggi scade anche il contratto di Adrien Rabiot che però potrebbe comunque rimanere alla Juventus.. E il decreto crescita aiuta la società.9.15 - Si avvicina sempre di più l'ufficialità di Douglas Luiz come nuovo giocatore della Juventus. Dopo il primo indizio pubblicato sui social nella giornata di ieri,. Conto alla rovescia, l'annuncio è atteso nelle prossime ore.Alex Sandro da domani non sarà più ufficialmente un giocatore della Juve. Giuntoli lavora anche per sostituire il brasiliano ed è alla ricerca di un difensore mancino. In cima alla lista rimane Riccardo Calafiori ma non è l'unica opzione per la Juve.La Juventus dovrà continuare a vendere oltre che acquistare. Tra i possibili sacrificati c'è Huijsen, per cui non mancano gli interessamenti, soprattutto all'estero. In Bundesliga ci sono Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen ma occhio al Psg. Il club francese sta iniziando a pensare concretamente al classe 2005 e- L'indiscrezione sull'idea Szczesny per il Monza lanciata da Sky trova conferme. Il portiere polacco, in uscita dalla Juventus, aveva aperto all'Arabia Saudita, con la super offerta dell'Al Nassr, che però ha stoppato momentaneamente l'operazione. Galliani vuole provare a capire la fattibilità del trasferimento.