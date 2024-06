Il futuro di McKennie



La stagione di McKennie

Westonsi prepara a lasciare la Juventus dopo che il suo trasferimento all'Aston Villa sembrava imminente. Il centrocampista statunitense doveva essere parte di un grande scambio con il club inglese per arrivare a Douglas Luiz. Tuttavia, l'operazione è saltata e la Juventus ha deciso di puntare su EnzoSecondo quanto confermato da Calciomercato.com,è molto apprezzato da José, che vorrebbe portarlo alin. Questa destinazione è gradita al giocatore, che potrebbe convincersi a lasciare Torino nelle prossime ore. La dirigenza bianconera ha l'obiettivo di chiudere la cessione del classe 1998 il prima possibile per reinvestire il ricavato nel mercato in entrata.Dopo il ritorno dal prestito al Leeds,ha inizialmente faticato a trovare spazio nella. Tuttavia, sotto la guida di Massimiliano Allegri, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Nonostante alcuni problemi fisici, l'americano ha giocato gran parte della stagione da protagonista, distinguendosi come uno dei migliori assistman della squadra e alternandosi tra il ruolo di mezzala e quello di esterno.Nonostante queste prestazioni, con la gestione di Thiago Motta non sembra esserci spazio per lui nella rosa bianconera. Attualmente, McKennie sta vivendo i suoi ultimi giorni alla Juventus come un separato in casa. Al ritorno dalla Copa America, il centrocampista potrebbe accettare la corte di Mourinho e iniziare una nuova avventura in Turchia.





