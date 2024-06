Una pazza idea o forse solo una suggestione di mercato, ma ilreduce dall’Europeo giocato con la Polonia. Il portiere polacco ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2025 e il club bianconero ha già deciso da tempo di separarsi da Tek risparmiando l'ingaggio pesante. Dove sarà la prossima destinazione dipenderà soprattutto da Szczesny.Szczesny guadagna 6,5 milioni di euro netti, per giunta senza i benefici del Decreto Crescita. Ciò significa circa 12 milioni lordi, una cifra ovviamente fuori portata per il Monza.Strada non facile da percorrere, perché un’offerta molto, molto più ricca è già sul piatto di Tek, ovvero quella dell'Al Nassr, destinazione a cui il portiere bianconero aveva aperto nelle scorse settimane.Pareva tutto fatto, ma l’Al Nassr, scrive la Gazzetta dello Sport, al momento ha stoppato l’affare, nonostante la richiesta della Juve per il cartellino sia tutt’altro che proibitiva: 4 milioni. I, che ha un tetto prefissato. Il Monza prova a capire se ci sia lo spazio per un clamoroso inserimento. Ragionare sul prezzo del cartellino sarebbe più agevole,Per il momento, però, sono solamente ipotesi. Di certo, la Juve non conta su Szczesny per la prossima stagione e intende risparmiarsi l’alto stipendio dell’ultimo anno di contratto rimasto. Che sia Arabia Saudita o Monza, poco cambia per il club bianconero.