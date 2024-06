Lookman Juve, la situazione

Lookman Juve, il prezzo

Lookman Juve, il ruolo

Lookman, i numeri della stagione

Presenze: 45

Minuti: 2.809’

Gol: 17

Assist: 10

La notte di Dublino come highlight. Pensi ad Ademola Lookman e la prima immagine che si affaccia nella testa degli appassionati di calcio è quella dell’ultima finale di, la tripletta decisiva, una prestazione che lo pone tra i top a livello europeo. Ma è “solo” un highlight di una stagione giocata con continuità su altissimi livelli.Non stupisce, dunque, che su Lookman siano accesi forti i riflettori delle grandi squadre europee e, secondo quanto racconta il Daily Mail, anche quelli della Juventus . Oltre ai bianconeri, però, ci sono anche Bayern Monaco e Leicester, oltre ai club sauditi che avrebbero già tentato un approccio.Insomma, c’è la fila per aggiudicarsi Lookman. Fila che si compone in maniera più o meno ordinata davanti a una bottega cara come quella dell’Atalanta. Per acquistarlo, la Dea ha speso circa 9,5 milioni di euro. Oggi, le cronache raccontano di un prezzo fissato intorno ai 50 milioni di euro, mentre per Transfermarkt il valore di mercato è di 40 milioni.Spunto nel breve, micidiale in zona gol e, soprattutto, una caratteristica che fa tanto comodo nel calcio moderno ed è apprezzata particolarmente da Thiago Motta: la duttilità. Lookman può giocare da seconda punta o da esterno d’attacco a sinistra. Nell’ottica della rivoluzione offensiva della Juventus – Kean prossimo ai saluti, Milik sul mercato e il nodo Chiesa da sciogliere -, Lookman farebbe particolarmente comodo perché può ricoprire diverse posizioni in campo.