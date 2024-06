Ademolapotrebbe lasciare l’nonostante un contratto che lo lega al club bergamasco fino al 2026. Il protagonista della vittoria in Europa League ha attirato l’attenzione di squadre da tutto il mondo grazie alle sue eccellenti prestazioni. I primi a manifestare interesse sono stati i club sauditi, ma secondo il Daily Mail, anche, Bayern Monaco e il Leicester, recentemente promosso in Premier League, sono ora sulle sue tracce. La situazione di Lookman è in evoluzione e potrebbe vedere il talentuoso attaccante trasferirsi in una delle squadre di alto profilo che lo stanno seguendo con interesse crescente.