Juventus, si avvicina l'annuncio di Douglas Luiz: l'indizio social

Altro giorno. Nella giornata di ieri, il club aveva pubblicato su instagramcon la descrizione "Douglas (Costa)". Un chiaro riferimento al nome del prossimo acquisto bianconero. E' arrivato un nuovo indizio che anticipa l'annuncio di Douglas Luiz, previsto per le prossime ore.Oggi, con lo stesso criterio, la Juve sui social ha pubblicato la foto di Danilo con la scritta "Luiz (Danilo)", ovvero il nome completo del capitano bianconero. Eliminando le due parentesi usate nella descrizione delle due foto viene fuori "Douglas Luiz". Un modo simpatico che la Juve ha scelto per avvicinarsi all'annuncio dell'ormai ex centrocampista dell'Aston Villa.