Mercato Juventus LIVE: 25 giugno

Il primo luglio segna ufficialmente l'apertura della finestra estiva di calciomercato.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Per Thuram l'assist arriva dalle milanesi. La permanenza di Calhangolu all'Inter e il nuovo obiettivo di mercato del Milan a centrocampo aprono sempre di più la strada alla Juventus.8.50 - Alla Continassa lo sguardo è sempre attento anche ai colpi per il futuro. Nella lista bianconera c'è Govea, classe 2006 dello Swansea. Sul talento ci sono anche altri club ma la Juve si sta muovendo con anticipo.La Juventus ha fiducia per portare a termine l'operazione Khephren Thuram. C'è il si del giocatore; adesso Cristiano Giuntoli dovrà trovare un accordo con il Nizza. Possibili contropartite, spunta l'idea di inserire Nonge.i dettagli