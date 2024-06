Khephren Thuram, la posizione di Inter e Milan

Khephren Thuram è un profilo che la Juventus studia da mesi, se non anni e dopo tante chiacchiere, adesso il club bianconero. Certo, il classe 2001 non è solo nella lista della Juventus. Khrephren è un nome che circola per le squadre italiane da tempo, in particolare a Milano.I duelli di mercato, soprattutto tra Juventus ed Inter, non sono mancati negli ultimi anni.. Hakan Calhanoglu infatti, dopo le tante voci degli ultimi giorni che lo accostavano al Bayern Monaco, con i tedeschi pronti ad offrire suon di milioni per il turco, ha mandato un chiaro messaggio sui social: "Resto all'Inter per vincere altri trofei". Una decisione che cambia tutto per il mercato nerazzurro.. Ecco perché l'idea di portare a Milano il fratello di Marcus Thuram, Khephren, non si concretizzerà. Al massimo Ausilio e Marotta potrebbero effettuare qualche manovra di disturbo, come spesso avviene da una parte e dall'altra.Passando all'altra sponda del naviglio, la Juventus sembra avere strada libera anche in questo caso.Fofana era anche nei radar bianconeri ma solo come alternativa a Thuram, che è il preferito di Cristiano Giuntoli. Calhanoglu da una parte e Fofana dall'altra, gli incastri di mercato favoriscono la Juventus, sempre più propensa a portare a Torino il figlio di Lilian.