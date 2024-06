Kean-Fiorentina: le ultime notizie

Laè decisa a rafforzare il proprio reparto offensivo e ha messo gli occhi su Moise, l'attaccante di proprietà della. Negli ultimi giorni, i contatti tra le parti si sono intensificati, e la trattativa sembra poter avanzare rapidamente. Lo racconta Fabrizio Romano., che ha dimostrato talento e potenzialità in varie esperienze, tra cui il, ha già dato il suo via libera alla destinazione. Questo segnale positivo da parte del giocatore apre la strada a una possibile accelerazione nelle negoziazioni. La, desiderosa di migliorare la propria rosa, vede in Kean un rinforzo ideale per aumentare la pericolosità del suo attacco.Il club viola, che punta a competere per le posizioni europee nella prossima stagione, crede che l'arrivo di Kean possa rappresentare un valore aggiunto significativo. La Juventus, dal canto suo, sembra disposta a valutare l'offerta della Fiorentina, soprattutto in un mercato estivo che richiede flessibilità e capacità di cogliere le opportunità.Con l'apertura di Kean alla nuova avventura, la trattativa potrebbe trovare una conclusione positiva a breve. La Fiorentina spera di chiudere l'accordo al più presto per permettere all'attaccante di integrarsi con la squadra in tempo per l'inizio della preparazione estiva. L'arrivo di Moise Kean potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per le ambizioni del club gigliato nella prossima stagione.





