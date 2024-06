Iling-Aston Villa: fissate le visite mediche

Tutto confermato per Samuel: l'esterno inglese classe 2003 svolgerà oggi le visite mediche con l', club con cui firmerà poi un contratto fino al 2029.Il 20enne, come noto, è stato inserito dallanella trattativa per, insieme a Enzo Barrenechea che percorrerà lo stesso iter nei prossimi giorni, entro venerdì, per poi siglare un contratto della stessa durata. Tutto definito, quindi, per entrambi. E i bianconeri aspettano solo di accogliere il centrocampista brasiliano, secondo colpo di questo mercato estivo dopo Michele Di Gregorio.





