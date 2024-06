Le parole dell'agente di Di Lorenzo

Prove di disgelo tra il, come raccontato da Sky Sport. Si è tenuto in pieno centro città l'incontro tra l'entourage del capitano azzurro e Antonio Conte. Oltre a Di Lorenzo, i temi sul tavolo erano diversi, vari. E hanno portato al prolungamento definito di Folorunsho.Come raccolto da CalcioNapoli24, Mario, agente del terzino, ha parlato così a margine dell'incontro."Abbiamo parlato solo di Folorunsho, e abbiamo trovato quasi l'accordo - le sue parole -. Su Di Lorenzo preferisco non parlare proprio, il ragazzo vuole stare sereno. La società conosce il mio pensiero".





