Oggi è una giornata di grande eccitazione per i tifosi bianconeri con l’arrivo definito di. Il giocatore argentino, che ha suscitato notevole entusiasmo durante le trattative, è sbarcato a Torino. L'operazione è stata definita e il suo trasferimento solo domani sarà ufficiale.Gonzalez, esterno d’attacco di grande qualità, promette di portare freschezza e dinamismo alla squadra di Thiago Motta. E non sarà l'unico.Dopo settimane di negoziazioni, la Juventus ha infatti finalmente completato l’affare Francisco. L'attaccante portoghese, noto per la sua velocità e tecnica, ha siglato un accordo che lo legherà ai bianconeri. L’operazione è stata definita in tempi rapidi e Conceicao si sottoporrà lunedì alle visite di rito.





