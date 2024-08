Conceicao alla Juventus: i dettagli dell'operazione

La, dopo aver definito l'arrivo didalla, ha chiuso anche per l'ingaggio didal. Il club bianconero si appresta dunque a piazzare un doppio colpo sulle corsie laterali che andranno a completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Il calciatore, negli scorsi giorni, non era stato convocato dal tecnico del Porto Vitor Bruno e la sensazione era infatti quella relativo ad un suo imminente trasferimento. Uno scenario che sta per diventare realtà.Conceicao arriverà alla Juventus con la formula del prestito secco oneroso, senza l'inserimento di alcuna opzione. I bianconeri verseranno 7 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus da destinare nelle casse del Porto.





