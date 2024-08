Le parole di Ten Hag su Sancho

è stato nuovamente escluso da Erik Ten Hag in vista della partita che il Manchester United disputerà oggi contro il Brighton nella seconda giornata di Premier League. Il classe 2000 inglese ha viaggiato con la squadra ma non è stato nemmeno inserito all'interno della distinta con i nomi dei calciatori a disposizione. Copione che si era già ripetuto anche nel corso del match d'esordio contro il Fulham."Lui è qui ma abbiamo avuto qualche problema. Ho dovuto fare una scelta. Deve competere per la sua posizione. Abbiamo bisogno di giocatori doppi in ogni posizione perché sarà una lunga stagione", ha dichiarato a TNT Sports





