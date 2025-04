Juventus, due condizioni per il colpo Tonali: lo scenario 'ideale' include Douglas Luiz

Tonali alla Juventus: la situazione

C'è chi faceva faville in Premier League e non è riuscito a ripetersi in Italia e chi invece che dopo essere stato protagonista in Serie A lo sta diventando sempre di più anche in Inghilterra., il primo approdato nel campionato italiano dopo aver conquistato la Champions League con l'Aston Villa a suon di goal e assist. L'altro invece che due estati fa ha lasciato il Milan e dopo aver scontato la squalifica per l'inchiesta sulle scommesse sta convincendo anche con la maglia del Newcastle.

Quanto chiede il Newcastle per Tonali

Si parla molto di uno scambio tra i due giocatori, una suggestione che andrà avanti ancora. Ma può diventare qualcosa di più? Prima di tutto c'è da capire quale sia la situazione di Tonali e l'idea della Juventused è sempre più titolare e decisivo con i "Magpies". Due goal nelle ultime tre partite giocate e una presenza in campo ormai fissa.L'ex Milan da tempo è diventato uno dei principali obiettivi del club bianconero per l'estate. Le condizioni affinché ci possa essere un tentativo vero da parte della Juventus sono dueSe così fosse, allora la Juventus sarebbe uno dei pochi - se non l'unico - club dove l'ex Milan potrebbe andare per accontentare la propria voglia di rientrare in Serie A. A quel punto, alla Continassa si prenderebbe in seria considerazione la questione, pur sapendo della difficoltà di concretizzare il desiderio per una questione prima di tutto economica.Il Newcastle infatti per il centrocampista parte da una valutazione molto elevata,Ecco perché Douglas Luiz può diventare una pedina di scambio fondamentale per abbassare l'esborso economico. Arrivare a Tonali "grazie" al brasiliano sarebbe senza dubbio lo scenario ideale per i bianconeri. Se ci sarà uno spiraglio, ci proveranno, questo è sicuro.