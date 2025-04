Douglas Luiz sarà la carta più forte in mano a Giuntoli e alla Juventus

Calciomercato

Idee, scenari e strategie, è adesso che si costruiscono le basi per il mercato estivo e nei pensieri dellac'è anche il centrocampo, dove nonostante la rivoluzione di pochi mesi fa non mancheranno altri cambiamenti. Alla Continassa dovranno capire come gestire il rientro in rosa d i Fabio Miretti ma a prescindere dall'italiano, in prestito al Genoa,Il profilo numero uno individuato èTra il desiderio e la possibilità di realizzarlo c'è un bel mare nel mezzo che in parte potrebbe essere ricoperto da Douglas Luiz. La situazione del brasiliano in vista del prossimo mercato. QUI IL PUNTO SU TONALI.

Douglas Luiz lascia la Juventus?

Prestito o scambio, gli scenari per Douglas Luiz

Due situazioni quindi ben diverse, quella di Tonali e Douglas Luiz. Tra la Juventus e l'ex Aston Villa non c'è mai stata la scintilla;Tutto ciò ha portato il club già a gennaio a valutare una cessione ma avrebbe accettato solo un'offerta a determinate condizioni e non è arrivata. Aveva chiesto informazioni il Manchester City oltre al Chelsea, che ci aveva pensato nei dialoghi per Renato Veiga.Douglas Luiz rischia concretamente di concludere la stagione senza sussulti. In questo momento è difficile immaginare che il brasiliano torni al centro della Juve come doveva esserlo quando è stato preso e come in realtà non lo è mai stato. EccoAcquistato per un valore di 50 milioni di euro, improbabile che qualcuno decida di fare un investimento del genere. Non mancano però gli estimatori, soprattutto in Premier LeaguDouglas così può diventare la chiave per arrivare agli obiettivi che la Juve ha in lista. In questo senso è probabilmente la carta più forte che Cristiano Giuntoli ha in mano per sbloccare almeno un grande colpo. E quindi, anche per sbloccare eventualmente l'operazione Tonali.