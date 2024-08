Infortunio Danilo: le condizioni

Nell'ultima sessione di allenamento che ha visto la Juventus impegnata alla Continassa, non è sceso in campo Danilo. Il difensore brasiliano, infatti, non si è allenato a causa di un infortunio che lo pone inevitabilmente in dubbio per la gara di lunedì 26 agosto contro il Verona.Il difensore brasiliano ha rimediato un trauma contusivo al tallone sinistro e verrà rivalutato dallo staff juventino nella giornata di domenica 25 agosto, in attesa di capire se il giocatore potrà recuperare per il match del Bentegodi di lunedì sera.





