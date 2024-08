Chiesa al Barcellona: cosa manca

Chiesa al Barcellona è una pista che rischia di diventare sempre più concreta. Secondo gli ultimi aggiornamenti offerti da Sky, infatti, il club blaugrana si ritiene ottimista circa la buona riuscita dell'operazione che porterà l'attaccante della Juventus in Catalogna.Dopo la cessione di Mikayil Faye al Rennes, il Barcellona ora conta di poter tesserare il nuovo acquisto Dani Olmo. Una volta sbrigata questa pratica, il club potrà poi procedere all'ingaggio di Federico Chiesa, individuato come obiettivo per rinforzare le corsie esterne in dotazione ad Hansi Flick.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui