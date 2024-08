Nico Gonzalez alla Juventus: è fatta, le cifre dell'operazione

Dopo settimane di trattativa,esterno argentino da giorni non si allena con la squadra e adesso è tutto fatto per il suo trasferimento a Torino . I due club hanno raggiunto l'intesa sia sulla formula che sulle cifre dell'operazione. Un investimento importante per la Juve e un rinforzo sugli esterni che Thiago Motta aspettava da tempo.La Juventus nelle ultime ore aveva ulteriormente alzato l'offerta alla Fiorentina, che inizialmente chiedeva 40 milioni di euro. L'accordo è stato raggiunto a una cifra leggermente più bassa. TNico Gonzalez sta per diventare un nuovo giocatore della Juve.