Juventus, mercato LIVE 29 luglio

Oggi è il 29 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Il futuro di Chiesa tra Torino e Londra. Per lui ci sono Chelsea e TottenhamLa Juventus è disposta a cedere Koopmeiners alla Juventus. La prova arriva dal mercato Accordo con Todibo. Ora la trattativa con il Nizza. Le ultime