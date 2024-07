Le ultime su Szczesny e l'addio alla Juventus

Vero, lavorare in smart working ricorda tempi bui. Tuttavia, la Juventus ha deciso di concedere questa modalità a. Il portiere polacco, che non fa più parte del progetto e ha ancora un anno di contratto con un ingaggio base di 5,5 milioni senza bonus, continuerà ad allenarsi a casa con un proprio preparatore di fiducia.Dunque, l’ormai ex numero uno della Juventus aspetta chiamate che possano rappresentare un nuovo inizio.Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilresta speranzoso, ma rimane viva la pista che potrebbe portarlo in Arabia Saudita, precisamente all’Al Ittihad, che non ha chiuso condel. Ieri, però, sono emersi nuovi rumors che parlano anche di opportunità negli Stati Uniti. Sicuramente quella del soccer sarebbe un’occasione più glamour, forse maggiormente in linea con il mood di Szczesny e sua moglie.





