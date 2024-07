Arthur-Juventus, la situazione

La pista Como

Nuovo prestito?

La Juventus torna ad allenarsi alladopo la settimana passata a Herzogenaurach in Germania eIl centrocampista brasiliano, tornato dal prestito alla Fiorentina (che ha deciso di non riscattarlo per 20 milioni), rimane una delle situazioni più complesse da risolvere per Cristiano Giuntoli.Arthur, come è successo l'estate scorsa, quando in quel caso rientrava dal prestito infelice al Liverpool, non rimarrà a Torino. Da parte della Juventus non ci sono mai stati dubbi su questo;. Il suo entourage, consapevole di questo, da settimane lavora per trovare una nuova destinazione.Qualche interessamento c'è stato, , che ha provato a capire la fattibilità dell'operazione. Una pista che però non si è scaldata, forse anche perché lo stesso Arthur non era convinto di approdare ad una squadra neopromossa, pur molto ambiziosa. Nelle difficoltà a "piazzare" l'ex Barcellona c'è soprattutto il discorso relativo all'ingaggio.Qualche sondaggio era stato fatto anche dalla Premier League.Anche in questo caso però non si è andati oltre alla richiesta d'informazione e soprattutto non sono arrivate alla Juventus proposte di acquisto a titolo definitivo. Ecco perché, come accaduto negli ultimi due anni. E in questo caso il rischio è di ritrovarsi l'estate prossima nella medesima situazione. Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

