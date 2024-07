Juventus, la situazione Koopmeiners

La Juventus punta a un doppio colpo con Koopmeiners. Dopo gli acquisti di Douglas Luiz (in arrivo domani insieme ai connazionali Danilo, Bremer e Yildiz, rientrati dalle vacanze), Di Gregorio, Khéphren Thuram e Cabal, inizia una settimana cruciale. La ciliegina sulla torta sarebbe Koopmeiners, il giocatore ideale per rinforzare il centrocampo bianconero grazie alla sua qualità e versatilità.La resistenza iniziale dell'Atalanta è stata superata con la riapertura del dialogo tra i club. Laha già un accordo con l'olandese per un contratto di cinque anni, fino al 2029, con uno stipendio di 4,5 milioni a stagione.Inoltre, le cessioni diallaal, che hanno fruttato 50 milioni, forniscono le risorse necessarie per finanziare l'investimento in Koopmeiners., pur mostrando una certa rigidità iniziale, sembra disposta a cedere il suo gioiello, come dimostrano le loro mosse di mercato, tra cui l'acquisto di Zaniolo e i contatti per. La distanza tra domanda e offerta è ancora da colmare: l'Atalanta chiede 60 milioni, mentre la Juventus ha offerto inizialmente 40-45 milioni.Il direttore tecnico Giuntoli potrebbe aumentare l'offerta fino a 47-48 milioni, magari includendo dei bonus per avvicinarsi ulteriormente alle richieste atalantine.





