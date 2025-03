Tuttosport - Juventus, salgono le quotazioni di Mancini per la panchina: contatti già avviati, può arrivare subito

Getty Images

Il futuro diè destinato a decidersi in questi ultimi due mesi che vedranno laimpegnata sull'unico obiettivo rimasto, ovvero quello del quarto posto che consentirebbe di prendere parte anche alla prossima edizione della Champions League, competizione dalla quale i bianconeri sono usciti in malo modo ai playoff contro il PSV.Firenze, in tal senso, rappresenta una tappa pressoché obbligata per la Juve. Madama deve difendere con le unghie e con i denti quel quarto posto che attualmente detiene, ma per farlo da qui fino a fine stagione non saranno più ammessi errori. Commetterne ulteriori in terra toscana potrebbe costare molto caro, sia in termini di classifica che per quanto riguarda la posizione del tecnico.

Sale Mancini

Gasperini più defilato

Un'eventuale sconfitta a Firenze, proprio alle porte della sosta, potrebbe portare al clamoroso ribaltone in panchina e, secondo quanto riferito da Tuttosport, il nome che starebbe scalando rapidamente le gerarchie è quello diCome riferito da Tuttosport, starebbe prendendo quota il nome di Roberto Mancini. I contatti con l’ex ct dell'Italia, ora senza contratto dopo l’avventura alla guida della Nazionale saudita, ci sono già stati e sono in fase molto avanzata. Il profilo piace per l’esperienza, il carisma, la capacità di lavorare con i giovani e, appunto, la disponibilità immediata. Una candidatura, la sua, in vantaggio rispetto a tutte le altre.Il tecnico jesino, attualmente libero dopo la fine della sua avventura alla guida dell'Arabia Saudita, sarebbe ben disposto ad ereditare il timone del club bianconero. Cristiano Giuntoli vede nell'ex ct quel carisma e quella attitudine necessarie per guidare squadre che competono per obiettivi importanti.Sembrerebbe, ad oggi, più defilata la posizione di Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta lascerà con ogni probabilità Bergamo al termine della stagione, ma su di lui è molto concreto l'interessa da parte della Roma, al punto che il tecnico di Grugliasco avrebbe già avuto contatti molto approfonditi con il direttore sportivi giallorosso Ghisolfi.L'ipotesi Gasperini-Juve, al momento, non sembrerebbe dunque una traccia particolarmente calda a due mesi da un'estate che si preannuncia rovente anche e soprattutto per quanto concerne il mercato allenatori.