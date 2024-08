Va agli archivi un'altra giornata ricca di novità in casa. Si apre con il tormentone: secondo la redazione di Sportitalia, il calciatore starebbe spingendo fortissimo per andare alla Juventus e non avrebbe preso parte all'ultima seduta d'allenamento dell'Atalanta.Nel frattempo, la Juve si avvicina di prepotenza a, con i bianconeri pronti a ritoccare l'offerta relativa all'obbligo di riscatto per avvicinarsi sensibilmente alle richieste del Nizza. Infine, occhio anche a, entrambi in pole per rinforzare il parco esterni della Vecchia Signora.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui